В Новосибирске врачи предупредили о росте заболеваемости свиным гриппом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число больных ОРВИ и гриппом продолжает расти в Новосибирской области. Также увеличилось количество пациентов, у которых выявили свиной грипп. Об этом заявила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс». По ее словам, число респираторных инфекций резко выросло в последние 3 недели.

– Первыми это на себе ощутили детские врачи, так как прирост пошел у них. Эту неделю фиксируют большой прирост среди взрослого населения. Буквально за последние три дня видно, что половина забранных проб пациентов дают нам положительные результаты на грипп. У взрослых почти в 90% — грипп А, то есть свиной H1N1, грипп Б фиксируют в единичных случаях, – уточнила Лариса Позднякова.

Врачи призвали не заниматься самолечением и обращаться за медпомощью. Связано это с тем, что грипп – серьезное заболевание.

По последним данным, грипп выявили у 62 новосибирцев. 30 пациентов с ним в больницах.

По словам Поздняковой, в реанимациях сейчас нет пациентов с гриппом и коронавирусом.

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