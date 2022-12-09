Это точно одна и та же женщина? Мать 10 детей рассказала, как похудела на 55 кило

Оксана прошла через многое, но не опустила руки. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

Жительница Новосибирска Оксана Усова, воспитывающая 10 детей, стала героиней шоу Андрея Малахова. В эфире программы многодетная мама рассказала удивительную историю своего похудения. Дело в том, что сибирячка сбросила целых 55 килограммов!

У Оксаны крайне непростая история. Она прошла через многое – похороны первого мужа, угроза выкидыша, сложная операция, онкология у дочери и развод со вторым супругом. Но, несмотря на все сложности, женщина нашла в себе силы двигаться вперед и работать над своим телом.

Так Оксана выглядела до похудения. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

На одном из этапов своей жизни Оксана Усова весила 112 килограммов при росте 168 сантиметров. Однако благодаря упорству и силе воли сибирячка избавилась от полсотни лишних килограммов. Начала бегать, записалась в фитнес-центр, стала есть меньше сладкого и мучного.

− Когда меня пригласили на программу к Андрею Малахову, я не стала об этом вам рассказывать. А вот сейчас, уже побывав героиней выпуска, можно немного и рассекретиться. Я вам обязательно скажу, когда выйдет сам выпуск. Тема − похудение, сила воли, цель, здоровье. Героев было несколько. Любого из них можно ставить в пример людям, потерявшим надежду, смелость дать вызов судьбе. И ведь у каждого своя судьба, своя трагедия и своя же победа, − написала многодетная мама на своей странице «ВКонтакте».

Прийти в форму сибирячке помог спорт. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

Оксана призналась, что ей было невероятно тяжело проходить через жизненные испытания. По ночам она рыдала в подушку от боли и безысходности, а днем была вынуждена терпеть осуждения со стороны. Но сдаться женщина не могла – она поклялась быть примером и опорой для своих деток.

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