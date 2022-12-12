В подъезде новосибирской четырехэтажки осыпался потолок

Штукатурка лежит на полу. Фото: предоставлено местной жительницей

В новосибирской четырехэтажке осыпался потолок в подъезде. ЧП произошло в доме на улице Римского-Корсакова, 4а в Ленинском районе.

- Я проходила в третьем подъезде через тамбур, и после этого через 15 минут там осыпался потолок. Штукатурка отсырела и осыпалась. Хорошо, что не кому-то на голову, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Как говорят жильцы дома, это произошло из-за сильного парения из подвала от горячих труб. Уже 5 лет они живут, как в парилке. Чтобы уменьшить влажность в подъездах, жильцы открыли окна и двери, но из-за этого образовывается наледь на ступеньках. На таком «катке» поскользнулась пенсионерка и сломала ребро.

Прокуратура начала проверку по факту получения женщиной травмы.

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