Прокуратура начала проверку после того как в Новосибирске пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись в подъезде

Пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись на обледеневших ступенях в подъезде. Фото: предоставлено Татьяной Вакаревой

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того как пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись на обледеневших ступенях в подъезде. Инцидент произошел в четырехэтажке по адресу: улица Римского-Корсакова, 4а, в Ленинском районе

— Организована проверка по факту получения травмы жительницей Ленинского района в связи с ненадлежащим содержанием общедомового имущества. Предварительно установлено, что сотрудники организации, обслуживающей дом не убрали своевременно лед из подъезда, образовавшийся там из-за разгерметизации инженерных коммуникаций, — пояснили КП-Новосибирск в прокуратуре.

Напомним, как рассказывала сама пострадавшая пенсионерка, проблемы с коммуникациями в ее доме не прекращаются с 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парит, как в хаммаме: в Новосибирске пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись на ледяных ступенях в подъезде

В Новосибирске пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись на ледяных ступенях в подъезде (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер