Прокуратура начала проверку после того как в Новосибирске пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись в подъезде

Пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись на обледеневших ступенях в подъезде. Фото: предоставлено Татьяной Вакаревой
В Новосибирске прокуратура начала проверку после того как пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись на обледеневших ступенях в подъезде. Инцидент произошел в четырехэтажке по адресу: улица Римского-Корсакова, 4а, в Ленинском районе
— Организована проверка по факту получения травмы жительницей Ленинского района в связи с ненадлежащим содержанием общедомового имущества. Предварительно установлено, что сотрудники организации, обслуживающей дом не убрали своевременно лед из подъезда, образовавшийся там из-за разгерметизации инженерных коммуникаций, — пояснили КП-Новосибирск в прокуратуре.
Напомним, как рассказывала сама пострадавшая пенсионерка, проблемы с коммуникациями в ее доме не прекращаются с 2019 года.
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