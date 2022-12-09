«Ее увезли в Таджикистан»: глава СК поручил проверить опеку за скандал с 4-летней девочкой, которую прятали в Новосибирске

Мать спрятала дочку в Новосибирске, а затем увезла в Таджикистан. Фото: Предоставлено защитниками матери

Следователи проверяют чиновников опеки Иркутской области после скандала с 4-летней девочкой, которую забрали у приемных родителей и увезли в Новосибирск. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела о халатности на контроль.

- В эфире федерального канала обсуждалась история о том, как у семьи опекунов из Иркутской области забрали 4-летнюю дочь и передали биологической матери, которая является гражданкой иностранного государства. Опекуны пытаются отстоять свое право на воспитание ребенка, однако в настоящее время малолетняя находится с биологической матерью в Генконсульстве иностранного государства в Новосибирске. Многочисленные попытки вернуть ребенка в судебном порядке оказались безуспешными, – сообщили в Следственном комитете РФ.

Скандал случился летом 2022 года в Иркутске. Опека забрала 4-летнюю девочку у приемных родителей и передала биологической маме Аноргул, которая приехала из Таджикистана. Раздел прав на ребенка перерос в конфликт. Мама с ребенком тайно улетела в Новосибирск и попросила защиты иностранного консульства. Представители биологической матери несколько лет судились с приемными родителями и опекой, доказывая незаконное изъятие малышки в роддоме. Суд вынес решение в пользу Аноргул, однако его до сих пор рассматривают в апелляционных инстанциях.

- Девочку увезли в Таджикистан, она уже два месяца там, у девочки все хорошо, все прекрасно. Решение суда было вынесено в пользу биологической матери. Но приемные родители подают апелляции, поэтому его исполнение затягивается. Следствие по уголовному делу ведется, я даю свидетельские показания, и виновных обязательно накажут. Считаю, что надо проверить и самих приемных родителей – как они получили право удочерить чужого ребенка, чью мать не лишали родительских прав, – рассказала КП-Новосибирск защитница биологической матери Ирина.

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