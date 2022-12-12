У девочки не было зуба и появились синяки. Фото: предоставлено Софьей Пинчук

ПДН проверяет новосибирскую семью, в которой мама пожаловалась на избиение ребенка в детском саду. Напомним, что Софья Пинчук рассказала о ситуации осенью 2022 года. Она уверяла, что ее дочка приходила из садика в синяках и ссадинах. В самом учреждении утверждали обратное: малышку приводят в сад уже с синяками.

Дело взяла на контроль уполномоченная по правам ребенка НСО Надежда Болтенко.

- В настоящее время с семьей проводят работу ПДН Ленинского района. Ребенок посещает детский сад, - рассказали КП-Новосибирск в аппарате уполномоченного по правам ребенка НСО.

По словам Софьи Пинчук, ее вызывали в следственный комитет на допрос.

- Меня допросили, а какие действия будут дальше, я не знаю. Сказали, что сейчас идет проверка. Дочка ходит в детский сад, и синяков больше нет, - рассказала КП-Новосибирск Софья Пинчук, мама девочки.

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