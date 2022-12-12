У девочки не было зуба и появились синяки. Фото: предоставлено Софьей Пинчук
ПДН проверяет новосибирскую семью, в которой мама пожаловалась на избиение ребенка в детском саду. Напомним, что Софья Пинчук рассказала о ситуации осенью 2022 года. Она уверяла, что ее дочка приходила из садика в синяках и ссадинах. В самом учреждении утверждали обратное: малышку приводят в сад уже с синяками.
Дело взяла на контроль уполномоченная по правам ребенка НСО Надежда Болтенко.
- В настоящее время с семьей проводят работу ПДН Ленинского района. Ребенок посещает детский сад, - рассказали КП-Новосибирск в аппарате уполномоченного по правам ребенка НСО.
По словам Софьи Пинчук, ее вызывали в следственный комитет на допрос.
- Меня допросили, а какие действия будут дальше, я не знаю. Сказали, что сейчас идет проверка. Дочка ходит в детский сад, и синяков больше нет, - рассказала КП-Новосибирск Софья Пинчук, мама девочки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нет зуба, вся в синяках: в Новосибирске мама и детсад спорят, кто из них издевается над ребенком
К делу подключился отдел по делам несовершеннолетних (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер