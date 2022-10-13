Нет зуба, вся в синяках: в Новосибирске мама и детсад спорят, кто из них издевается над ребенком

У девочки нет зуба. Фото: предоставлено Софьей Пинчук

В одном из новосибирских садиков разгорелся скандал между воспитателем и мамой двухлетней девочки. Женщина утверждает, что ее дочь приходит из садика вся в ссадинах, а воспитатели не следят за детьми. В самом саду говорят обратное: малышку приводят в сад уже с синяками. Детсад подключил к делу отдел ПДН. Корреспондент КП-Новосибирск выслушала обе стороны конфликта.

ОБОДРАННЫЙ НОС И РАСКОЛОТЫЙ ЗУБ

По словам Софьи Пинчук, мамы двухлетней девочки, конфликт начался весной этого года. Женщина заметила, что сотрудники кухни ходят курить на улицу в рабочей одежде.

- Я рассказала об этом замзаведующей детским садом, и мне ответили, что с рабочими проведена беседа и ситуация исправлена. Все было тихо и спокойно, пока я как-то раз не пришла за дочкой в детский сад и не увидела, что у нее ободраны нос и губа. Я спросила у дочери, что случилось. Она открыла рот, а там все в крови и зуб расколот, - рассказала КП-Новосибирск Софья Пинчук, мама девочки. - Я спросила у воспитателей, что случилось. Мне сказали, что не знают. Дочка же была еще совсем маленькая и толком объяснить ничего не смогла.

По словам женщины, дочь сломала зуб в садике. Фото: предоставлено Софьей Пинчук

Передний зуб девочке пришлось удалить. Так как ребенок попал к врачу с травмой, родителям пришлось написать объяснительную для полиции. Чуть позже в садике попросили также чиркнуть небольшую записку.

- В саду просили указать, что я не имею претензий к воспитателю. Объяснили тем, что педсостав маленький, и, если уволится еще один педагог, никто наших малышей не потянет. Я не знаю, что мной двигало, но я так и сделала. Дело замяли, и ответственность никто не понес, - говорит женщина.

«УКУСИЛИ ЗА ПЛЕЧО»

Осенью девочка перевелась в группу постарше. Как говорит Софья, все было хорошо, пока дочка не пришла из садика со следом укуса на плече.

- Я написала в родительский чат, может кто-то что-то видел. Мне сказали, что мою дочку обидел один из мальчиков. Я, конечно, возмутилась, перенервничала, написала его родителям, что если еще раз такое повторится, то «в таких же покусах вы будете ходить». Мои слова восприняли как угрозу, но я их таковой не считаю. Считаю, что это было предупреждение, - вспоминает мама девочки. - Через пару дней дочка снова вернулась в синяках. Спросила у педсостава, откуда, мне так никто и не ответил.

На теле девочки мама обнаружила синяки. Фото: предоставлено Софьей Пинчук

Софья говорит, что обвиняет воспитателей не в побоях, а только в недосмотре.

- Это может произойти случайно, я это понимаю. Дети могут толкаться, так же и моя дочка может кого-то толкнуть. Но почему никто не говорит, откуда это? Если ее толкнули или моя дочка толкнула кого-то, то я, соответственно, буду проводить с ней беседу, чтобы она так не делала. Мне же нужно знать характер травм. В общем, воспитателей начали напрягать мои вопросы, - считает мама ребенка.

По словам женщины, два раза дочка получила травмы вне детского сада. Первый раз семья попала в аварию, и девочка повредила нос, а второй раз упала дома, катаясь на самокате. На теле остались синяки, о которых мама предупредила воспитателей. Но те вместе с заведующей все равно вызвали представителей отдела ПДН.

- Они написали в полицию заявление, что я избиваю собственного ребенка! Мы съездили в больницу, нас осмотрели врачи и провели судмедэкспертизу, которая подтвердила, что травмы бытовые, - уточняет женщина.

КРОВЬ ПОД УХОМ, СИНЯК НА ПОДБОРОДКЕ

Софья считала, что на этом эпопея с травмами закончилась. Но прошло несколько месяцев, и история повторилась.

- Я пришла за дочкой в группу, увидела, что у нее из-под шапки торчит ухо, а под ним запекшаяся кровь. Я спросила у воспитателя, откуда это. Мне снова никто не ответил. Дома я раздела ребенка и увидела на подбородке синяк. Сфотографировала и отправила воспитателю, спросила, что это такое. Мне сказали, что утром был медосмотр и этот синяк был зафиксирован в присутствии руководства. Почему при моем муже не осмотрели? Он же привез дочку в сад, - возмущается Софья.

Заявление в отдел ПДН. Фото: предоставлено Софьей Пинчук

Женщина утверждает, что после этого случая родители других детей начали ее травить.

- Оказалось, им неправильно преподнесли информацию. Они думают, что это я написала заявление в полицию, но все ведь наоборот! Они начали мне угрожать и говорить, чтобы мы переводились в другой садик или в другую группу. Мол, я напрягаю воспитателей своими вопросами о синяках, - недоумевает женщина. - Я понимаю, что воспитательница не бьет моего ребенка. Но почему не следят?

На днях маму снова вызвали в отдел по делам несовершеннолетних, где назначили еще одну экспертизу из-за новых синяков. - Также мне посоветовали все-таки написать заявление из-за сломанного зуба, - добавляет София.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Приходит с синяками из дома»

КП-Новосибирск позвонила заведующей детским садом, в котором произошел конфликт. Она рассказала свою версию:

- Мама постоянно предъявляла претензии о том, что она якобы забирает ребенка из садика с синяками. Я не осталась безучастной, поставила все на контроль. Тут и выяснилось, что ребенок приходит с синяками из дома. Я не могу не отреагировать на это. Мама угнетает воспитателей, якобы это они делают. Потом мы подключили медика, провели расследование и подали заявление в полицию. Плюс ко всему другие родители обратились ко мне с заявлением, что женщина терроризирует воспитательницу, угнетает ее. Родители заступаются за воспитателей, говорят, что они хорошие, и просят провести беседу с Софьей Пинчук.

- Мама предупреждала воспитателей о травмах, которые девочка получила дома - ДТП и падение с самоката?

- Нет, она никого не предупреждала. Могла мне позвонить и сказать, где именно были у девочки синяки. Заявление мы написали не сразу, только спустя 4 месяца. Причем девочка приходила в садик с синяками регулярно, мы составляли с мамой беседы. К сожалению, не смогли прийти к общему решению.

- Что планируете делать дальше?

- Нам сейчас нужно выработать тактику. Я не против мамы и понимаю, что она молодая, воспитывает двух детей, ей тяжело. Будем разбираться и стараться уладить конфликт. Скажу еще, что наш психолог выходила в группу и смотрела за поведением ребенка, наблюдала. Так делается всегда, если есть конфликт. Кроме того, буду разбираться с заявлением родителей, которые просят, чтобы маму убрали из группы.

Корреспондент КП-Новосибирск обратилась за комментарием в отдел по делам несовершеннолетних, чтобы понять, находится ли ситуация на контроле у правоохранителей. Также мы попросили подключиться к этой истории детского омбудсмена.

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