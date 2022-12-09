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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:13

Новосибирские трамваи изношены на 78 %

Они в лучшем состоянии, чем троллейбусы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирские трамваи в лучшем состоянии, тем троллейбусы. Фото: Трамваи и троллейбусы Новосибирска.

Новосибирские трамваи в лучшем состоянии, тем троллейбусы. Фото: Трамваи и троллейбусы Новосибирска.

В Новосибирске оценили состояние трамваев. Напомним, в городе критическая ситуация с троллейбусами: их степень износа близится к 100 %. Как уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска, средний износ трамвайного парка пока составляет 78,3 %.

Наиболее высокая степень износа у трамвайных вагонов на маршрутах № 10 «Бугринская роща – Озёрная улица – Бугринская роща» и № 11 «ПКиО Сосновый бор – Золотая горка».

Всего в «Горэлектротранспорте» стоят 168 трамваев, из которых 35 имеют критические повреждения – они выведены из эксплуатации и не подлежат ремонту.

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