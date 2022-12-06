Все новосибирские троллейбусы изношены почти на 100 %

В Новосибирске пассажиров развозят разваливающиеся на ходу троллейбусы. Фото: трамваи и троллейбусы Новосибирска.
Износ троллейбусов в Новосибирске в среднем составляет 98,84 %. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.
Сейчас в парке «Горэлектротранспорта» стоят 272 троллейбусов, но из-за критического состояния части транспорта на маршруты выходят только 200 из них.
Для того, чтобы полностью обновить троллейбусный парк, необходимо более 7 миллиардов рублей. За эту сумму можно купить 241 троллейбус с увеличенным автономным ходом.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в 2023 году парк пополнят 120 новых троллейбусов за 5 миллиардов рублей.
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