Все новосибирские троллейбусы изношены почти на 100 %

В Новосибирске пассажиров развозят разваливающиеся на ходу троллейбусы. Фото: трамваи и троллейбусы Новосибирска.

Износ троллейбусов в Новосибирске в среднем составляет 98,84 %. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.

Сейчас в парке «Горэлектротранспорта» стоят 272 троллейбусов, но из-за критического состояния части транспорта на маршруты выходят только 200 из них.

Для того, чтобы полностью обновить троллейбусный парк, необходимо более 7 миллиардов рублей. За эту сумму можно купить 241 троллейбус с увеличенным автономным ходом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в 2023 году парк пополнят 120 новых троллейбусов за 5 миллиардов рублей.

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