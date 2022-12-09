Суд продлил задержание полицейскому из новосибирского ОБЭП, подозреваемому в вымогательстве. Фото: Мария НОВИКОВА

Новосибирскому полицейскому из ОБЭП, подозреваемому в вымогательстве, продлили задержание на 72 часа. Об этом из Октябрьского районного суда сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

– Конкретно этому полицейскому, одному из пятерых задержанных, предъявляют «Получение взятки должностным лицом, с вымогательством взятки в крупном размере». Максимальный срок по ней - 12 лет колонии, – сообщает корреспондент КП-Новосибирск.

Полицейский в зале суда прятал лицо капюшоном, опускал голову в низ. А с адвокатом общался на армянском языке, чтобы другие ничего не поняли.

Напомним, пятерых сотрудником новосибирского ОБЭП задержали по подозрению в вымогательстве. Сообщалось, что они поставили на поток коррупционную схему – вымогали деньги с коммерсантов. Изымали товар в сети, торгующей в розницу обувью и одеждой. Говорили, что вещи – контрафакт. А после называли сумму, за которую готовы были вернуть то, что забрали.

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