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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 9:33

Следователи взялись за дело о смертельном ДТП «ВАЗа» с грузовиком в Новосибирске

В аварии погибло два человека
Надежда КАСЬЯНОВА
В ДТП погибло два человека. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В ДТП погибло два человека. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Следственный комитет начал расследование жесткого ДТП «ВАЗа» с грузовиком, в котором погибли два человека, среди которых был 17-летний парень. Произошла авария ночью 6 декабря в Ленинском районе Новосибирска.

— В целях установления всех обстоятельств ДТП руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — рассказали в региональном СК.

Напомним, что авария произошла из-за того, что «ВАЗ» не предоставил преимущества в движении грузовику. Как итог, 18-летний водитель и 17-летний пассажир погибли на месте, а еще одного пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали.

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