В Новосибирске двое парней погибли в жёстком столкновении «ВАЗа» с грузовиком. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В ночь на вторник, 6 декабря, в Новосибирске «ВАЗ» столкнулся с грузовиком. В результате жесткого удара погибли два парня: водитель и пассажир легковушки. Еще одного пострадавшего из «ВАЗа» госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

– В 02 часа 50 минут водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2109», двигался по улице 9-й Гвардейской Дивизии с левым поворотом на улицу Немировича-Данченко. В пути следования, напротив дома 130 б по улице Троллейной, не предоставил преимущества в движении, столкнулся с грузовиком с прицепом, – уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

Погиб водитель «ВАЗа» – парень 2004 года рождения. Также погиб пассажир 2005 года рождения. В больницу доставили неустановленного пассажира «ВАЗа». Водитель грузовика не пострадал.

На месте смертельной аварии работает экипаж ГИБДД и следственно-оперативная группа. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

На месте смертельной аварии работает экипаж ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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