Мэрия Новосибирска разработала стикеры в честь Новогодней столицы России – 2023

Художники оживили символ Новогодней столицы. Фото: #ЯСнежинка2023.

В Новосибирске появились стикеры со Снежинкой – символом Новогодней столицы России в 2023 году. Пак стикеров – пять картинок с мультяшным персонажем и два анонса мероприятий – опубликовала у себя в Telegram-канале вице-мэр города Анна Терешкова. Теперь каждый может скачать стикеры с разными эмоциями Снежинки и рассылать их друзьям.

– Эти стикеры разработаны в поддержку проекта интерактивной снежинки. С 10 декабря мы запускаем его на Михайловской набережной. Там каждый новосибирец может прикоснуться к touch-экрану и получить свою цифровую снежинку, которая потом будет улетать в «общую вьюгу» Новосибирска, – сообщила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Стикеры сделали по заказу города, чтобы поддержать проект с единой снежинкой всех новосибирцев. Фото: #ЯСнежинка2023.

Горожане смогут получить фото своей уникальной снежинки, поставить ее на аватарку или просто опубликовать в соцсетях. В стикерах личная снежинка, правда, не появится.

Стоит ли ждать дополнения пака со Снежинкой – неизвестно. Пока это только первые стикеры, но Анна Терешкова надеется, что разработчики сделают еще.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber