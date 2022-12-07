В Новосибирске в ДТП с вылетевшей на тротуар и загоревшейся машиной погиб человек

В Новосибирске в ДТП, где иномарка вылетела на тротуар и загорелась погиб человек. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске в ДТП, где иномарка вылетела на тротуар и загорелась погиб человек. Подробности аварии, случившейся поздно вечером во вторник, 6 декабря, рассказали в ГИБДД.
— В 22:40 19-летняя девушка за рулем автомобиля subaru ехала со стороны улицы Кошурникова в сторону улицы Селезнёва, когда столкнулась с ехавшим навстречу автомобилей volkswagen polo, за рулем которого был 37-летний водитель. После этого subaru вылетел на дорожное ограждение и сбил пешехода, шедшего по тротуару, — пояснили в городской Госавтоинспекции. — После этого машина загорелась.
Еще два человека оказались в больнице. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В ДТП погибла девушка, сидевшая за рулем «Субару». В больницу доставлены ее 26-летний пассажир и женщина-пешеход, возраст которой устанавливается. Водитель «Фольксвагена» не пострадал. На месте работал экпаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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