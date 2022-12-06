В Новосибирске после ДТП иномарка вылетела на тротуар и загорелась

Очевидцы сообщают, что в аварии погиб человек. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске вечером во вторник, 6 декабря, случилось серьезное ДТП. Очевидцы сообщают, что в аварии погиб человек.
— На улице Фрунзе водитель такси при развороте не уступил дорогу чёрному седану, который после столкновения вылетел на тротуар и загорелся. В результате аварии девушка-пешеход погибла, а водитель в реанимации, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах видео, снятого очевидцами, видно, что выброшенный на тротуар автомобиль полностью охватило пламя.
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