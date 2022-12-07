СК возбудил уголовное дело после смерти мальчика-младенца в новосибирском роддоме. Фото: предоставлено Аленой.

История Алены, потерявшей сына в новосибирском роддоме, получила продолжение. После огласки ЧП в «Комсомолке» следователи начали проверку. В результате которой приняли решение возбудить уголовное дело. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

– Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ « Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», – уточнили КП-Новосибирск в региональном Следкоме.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на аналогичный срок.

Сама Алена рада, что дело сдвинулось с мертвой точки. Женщина надеется, что тех, кто виновен в смерти её долгожданного сына, накажут.

– Я до сих пор отхожу от горя. Хожу нянчу соседского ребенка, отвлекаюсь, но и одновременно думаю, что и у меня должен был быть такой малыш. Здоровенький наш, долгожданный. Если бы врачи не проследили, не протянули бы время, он сейчас бы был с нами, был бы жив. А пока с мужем ездим на кладбище, рыдаем над могилкой. Надеемся на справедливое расследование, – поделилась с КП-Новосибирск Алена.

Напомним, молодая женщина поступила в роддом с подозрительными результатами КТГ и доплера. Они смутили врача в женской консультации. Медик настаивала, что Алену нужно родоразрешать. Однако в роддоме эти рекомендации проигнорировали. Врачи там заявили, что с сыном Алены все в порядке, что нужно ждать естественных родов. Продержали ее в палате пару суток, а потом и вовсе решили отпустить домой. Когда перед выпиской провели обследование, запаниковали. Стали гонять Алену из кабинета в кабинет. Ей даже пришлось отсидеть очередь. На последнем обследовании узистка увидела, что ребенок при смерти. В операционной, где Алену готовили к экстренному кесареву, стало понятно, что мальчик не дождался спасения. Он умер в животе у мамы. Родила женщина сама. Правда, мертвого сына. Как оказалось, на шее у младенца был узел. Если бы врачи вовремя сделали операцию, ребенок был бы жив, уверена безутешная мать. Никаких патологий вскрытие у мальчика не выявило.

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