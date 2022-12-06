Названа сумма, которую направят на ремонт новосибирских тротуаров в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Новосибирске на ремонт тротуаров выделят 40 млн рублей. Сумму в беседе с КП-Новосибирск назвал Константин Васильев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

– Возможно эту цифру мы будем пересматривать и увеличим ее для того, чтобы привести в надлежащее состояние как можно больше площадей на тротуарах, – пояснил КП-Новосибирск Васильев.

По словам начальника дорожного департамента, объем работ зависит от состояния тротуаров: многие из них в городе максимально изношены, поэтому требуют полного восстановления. Есть и такие, которые требуют незначительного ремонта.

– Бывают полутораметровые тротуары, а бывают и больше трех метров. Поэтому каждый раз, подходя к той или иной части тротуара, все-таки нужно понимать, какие будут затраты. Бывает, что без проекта мы подойти не можем, нужна и проектная работа. В связи с чем, конкретно сказать, сколько тротуаров удастся восстановить за 40 млн рублей, сложно. Все будет исходить из планов, которые мы сформируем совместно с администрациями районов. Но в целом, планы по ремонту тротуаров на 2023 год достаточно большие, – заключил Константин Васильев.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в 2023 году в Новосибирске отремонтируют 32 км дорог.

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