В Новосибирске в 2023 году отремонтируют 32 километра дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Новосибирске отремонтируют 32 километра дорог. Такую информацию КП-Новосибирск озвучил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

– На 2023 год мы предусмотрели ремонт 32 километров дорог. Объекты на территории Новосибирска мы разделили на три части. Это объекты правого берега города: улицы Революции, Коммунистическая, Есенина, продолжим ремонт проспекта Дзержинского, отремонтируем улицы Кропоткина, Народную, Тайгинскую. Также будет проходить ремонт улиц левобережной части Новосибирска. Речь о ремонте Советского шоссе, улицы Связистов, Волховской, Полтавской, Выставочной, Большой. Не обойдем стороной улицы и объекты в Советском районе: улицы Софийскую, давно назрела необходимость ремонта дамбы Новосибирской ГЭС, улицы Иванова, – перечислил Константин Васильев в беседе с КП-Новосибирск.

Что касается дамбы ГЭС, то ее, по словам начальника департамента, отремонтируют в 2023 году на всей протяженности.

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