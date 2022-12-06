Стало известно состояние парня, пострадавшего в жёстком столкновении «ВАЗа» с грузовиком. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В ГИБДД установили личность второго пассажира, который пострадал в смертельном ночном ДТП в Новосибирске. Ранее сообщалось, что в столкновении «ВАЗа» и грузовика с прицепом погибли двое из легковушки: водитель 2004 года рождения и пассажир 2005 года рождения.

– Личность второго пассажира автомобиля «ВАЗ» установлена. Это юноша 2003 года рождения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, – сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки не предоставил преимущества в движении грузовику. Из-за чего и произошло столкновение.

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