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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 1:58

Стало известно состояние парня, пострадавшего в жёстком столкновении «ВАЗа» с грузовиком

Остальные, кто был в легковушке, погибли
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Стало известно состояние парня, пострадавшего в жёстком столкновении «ВАЗа» с грузовиком. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Стало известно состояние парня, пострадавшего в жёстком столкновении «ВАЗа» с грузовиком. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В ГИБДД установили личность второго пассажира, который пострадал в смертельном ночном ДТП в Новосибирске. Ранее сообщалось, что в столкновении «ВАЗа» и грузовика с прицепом погибли двое из легковушки: водитель 2004 года рождения и пассажир 2005 года рождения.

– Личность второго пассажира автомобиля «ВАЗ» установлена. Это юноша 2003 года рождения. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, – сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ранее сообщалось, что водитель легковушки не предоставил преимущества в движении грузовику. Из-за чего и произошло столкновение.

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