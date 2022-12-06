В Новосибирском зоопарке лошадей одели в зимние «пальто»

В Новосибирске еще с конца ноября установилась холодная погода. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирске еще с конца ноября установилась холодная погода. Столбик термометра то и дело стремится упасть ниже отметки в -25 градусов.

В морозы утепляться начали не только люди, но и животные в городском зоопарке. Так, на живущих там лошадей уже надели теплые накидки. Ведь животные, которые содержатся в теплых отапливаемых конюшнях, на зиму не обрастают шерстью. Поэтому, чтобы гулять на улице и не мерзнуть, им нужны специальные попоны.

Ранее КП-Новосибирск уже рассказывала о том, что животные Новосибирского зоопарка, которым необходим долгий зимний сон, впали в спячку. Речь идет о таких постояльцах зверинца как бурые медведи, енотовидные собаки, барсуки и еноты.

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