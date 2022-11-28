Не будить до весны: медведи, барсуки и еноты впали в спячку в Новосибирском зоопарке

Животные Новосибирского зоопарка впали в зимнюю спячку. Фото: Новосибирский зоопарк

Животные Новосибирского зоопарка, которым необходим долгий зимний сон, впали в спячку. Речь идет о таких постояльцах зверинца как бурые медведи, енотовидные собаки, барсуки и еноты.

— Спячка в основном зависит от того, как животные нажировались и какая погода. Не обязательно дело в морозах. Еще зависит от светового дня. Сейчас уже все спят, — пояснили КП-Новосибирск в зоопарке.

Активно запасаться жиром животные начинают с августа-сентября. С наступлением холодов они едят все меньше и меньше. А перед самой спячкой, животные начинают обустраивать свои логова и укрытия. Помогают им в этом сотрудники зоопарка, утепляя домики сеном и соломой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер