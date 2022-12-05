В Новосибирске ожидаются морозы до -24 градусов

До конца рабочей недели по ночам будет -24 градуса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске до конца рабочей недели ночью ожидается стабильная температура в -24 градуса. В регионе будет похолоднее — до 26 градусов, местами до -32 градусов.

— Во вторник, 6 декабря, ночью ожидается -22…-24 градуса, днем потеплеет до -16…-18 градусов. Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Аналогичная погода будет в среду, 7 декабря. В четверг, 8 декабря, ночью столбики термометров опустятся до -22…-24 градусов, днем поднимутся до -15…-18 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Напомним, что из-за отсутствия снегопадов связано с антициклоном. Тот блокирует любые движения воздуха, которые принесли бы влагу и повышение температур.

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