Лоси лижут соль с песком, а на дачах мерзнет клубника: в Новосибирске перестал идти снег. Эксперты заявили о последствиях

Отсутствие снега - беда для экологии, дачников и опасность для лосей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/Алена МАРТЫНОВА.

Погода в Новосибирске стала походить на московскую, если не считать слишком низких температур. Вот уже больше недели в сибирской столице ясно, а с неба не упало ни одной снежинки. Мы выяснили, с чем это связано и что нам грозит без спасительного снегопада.

Центр Новосибирска. Под ногами у прохожих асфальт, а не лег со снегом. И это в декабре! Фото: Иван МАКЕЕВ

БЛОКИРУЮЩИЙ АНТИЦИКЛОН

Затишье удивило даже синоптиков. Им придется менять прогноз на следующую декабрьскую десятидневку, ведь ситуация сейчас необычная для начала зимы.

— Сейчас над регионом господствует антициклон — область повышенного давления, от чего осадков нет и пока не предвидится. По северо-западу Новосибирской области проходят зоны пониженного давления, но они к нам не пробиваются. Антициклон блокирует любые другие движения воздуха, которые принесли бы и влагу, и повышение температур. Такая ситуация характерна больше для конца декабря – начала января. Мы прогнозировали, что во второй декаде начнется перестройка погоды. Но снегопадов точно не будет как минимум до середины месяца, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.

Из-за антициклона на небе сейчас почти нет облаков и не дует пронизывающий ветер. Но из-за этого в воздухе скапливаются вредные примеси. 5 декабря уровень загрязненности повысился до 9 баллов из 10, на улице в некоторых районах буквально нечем дышать.

В Новосибирске нет снегопадов и сильного ветра. В некоторых районах тяжело дышать из-за грязного воздуха. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

СПАСАЙТЕ ЯГОДЫ И ЯБЛОНИ!

Бесснежная погода добавляет хлопот и дачникам: из-за морозов почва может промерзнуть слишком глубоко, а многие растения — погибнуть.

— Для начала зимы это не очень хорошо. Снежный покров на полях максимум 10 сантиметров. Если морозы будут свыше 40 градусов, то это отрицательно повлияет на теплолюбивые культуры. Особенно это касается клубники. Снежок, который сейчас немного укрыл посадки, все равно защищает районированные сорта клубники — «первоклассница», «солнечная поляна», «арлетт», «заренка», «фестивальная». А новомодные южные сорта из Италии, Польши, Краснодара, конечно, пострадают. Позаботиться также нужно о малине, сортах «таруса», «желтый гигант». Растения нужно пригнуть к земле и укрыть, — рассказала КП-Новосибирск агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Под угрозой могут оказаться и крупноплодные сорта яблонь, такие как «мелба», «боровинка», «антоновка», «анис», «грушовка московская». Из-за холодов могут пострадать их почки — и листовые, и вегетативные. А вот среди мелкоплодных сортов, гибридов-полукультурок, много морозостойких. Под удары мороза попадают и цветы, особенно любимые садоводами гортензии.

Однако, по словам агронома, теплый октябрь и ноябрь стали для плодовых растений подарком. У них была возможность набраться осенью сил и подготовиться к суровой зиме.

— Нынешняя осень была благоприятной для вызревания древесины, листовых и плодовых почек. Это может спасти от замерзания. Плохую шутку может сыграть то, что в этом году у нас был огромный урожай яблок, груш, слив, вишен. Из-за этого какие-то из них вступили в зиму в ослабленном состоянии. Не будем терять надежду на скорый снегопад, однако я всегда говорю: на Бога, погоду, надейся, а сам не плошай и растения укрывай, — говорит Людмила Шубина.

Без снега в Сибири совсем непривычно. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛОСИ ИДУТ НА СОЛЬ

Отсутствие снегопадов обернулось еще одной неожиданной проблемой. Лоси, гуляющие возле трасс Новосибирской области, выходят прямо на дороги, чтобы полизать противогололедную смесь из песка и соли, и погибают под колесами машин.

— Охотоведы министерства ежегодно делают кормушки, солонцы, выкладывают сено и соль для животных, однако их все же привлекает пескосоляная смесь. Так как снега в этом году мало и дороги еще не огорожены сугробами после расчистки, смесь разлетается вдоль обочины и создает угрозу возникновения ДТП, особенно на дорогах посреди заказников, – отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

Пока не будет снега, лоси так и продолжат выходить на дорогу за специфичным лакомством. Поэтому водителей предупреждают — будьте бдительны! Не гоните на трассах! Самые опасные дороги, на которых можно попасть в ДТП с животными, — это Северный объезд, Мошковское направление (ближе к границе Болотнинского района), Тогучинское направление (Ленинск-Кузнецкая трасса), Сузунский заказник (в сторону Сузуна через лесной массив).

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