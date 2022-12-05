Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг максимальных 10 баллов

Уровень загрязнения воздуха достиг рекордных 10 баллов. Над городом образовался смог. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске вечером в понедельник, 5 декабря, уровень загрязнения воздуха достиг рекордных 10 баллов. Об этом сообщает портал мониторинга окружающей среды Airvoice.

— С 5 декабря до пяти вечера 8 декабря в Новосибирске сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продолжаются НМУ первой степени опасности, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Ранее синоптики объяснили КП-Новосибирск, что сейчас над регионом господствует антициклон — область повышенного давления. Он блокирует любые другие движения воздуха, которые принесли бы и влагу, и повышение температур. На небе сейчас почти нет облаков, и не дует пронизывающий ветер. Из-за этого в воздухе скапливаются вредные примеси.

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