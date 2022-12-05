В зону СВО отправили 51 бойца новосибирского элитного отряда «Вега»

В зону СВО отправился 51 боец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В зону СВО отправились первые добровольцы новосибирского элитного отряда «Вега». Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил командир батальона, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

Всего в зоне проведения специальной военной операции находится 51 человек из состава элитотряда. Они готовятся к прибытию основного состава, готовят базу и изучают обстановку.

Напомним, что отправка отряда «Вега» задержалась на месяц. Причиной Панферов назвал относительно стабильную обстановку в зоне СВО, а также тщательность подготовки бойцов.

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