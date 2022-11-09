Андрей Панфёров объяснил перенос сроков отправки новосибирского батальона «Вега» с ноября на декабрь

Элитный батальон отправится исполнять боевые задачи в декабре. Фото: личная страница ВК Андрея Панфёрова.
Добровольческий именной батальон «Вега» отправится из Новосибирской области в зону проведения специальной военной операции в декабре. Почему дату отправки перенесли с ноября, КП-Новосибирск рассказал командир спецотряда, первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панфёров.
– Обстановка на линии соприкосновения с противником стабилизировалась, и это дает нам возможность подготовить специалистов. Для того, чтобы соответствовать и названию, и задачам, принято решение сейчас провести качественное обучение. Я утвердил программу боевой подготовки, и мы как раз эту программу осваиваем, – сообщил КП-Новосибирск Андрей Панфёров.
Точная дата отправки элитного батальона в зону проведения СВО неизвестна. Время определят по готовности спецотряда и дате, которую определит Минобороны РФ.
В целом, как заметил Андрей Панфёров, отряд готов к отправке. Но некоторые бойцы служили в ВС РФ много лет назад, и теперь им необходимо ознакомиться с новой техникой, видами вооружений, современной военной наукой.
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