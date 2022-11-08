Добровольческий новосибирский спецбатальон «Вега» отправится на СВО в декабре. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что добровольческий новосибирский спецбатальон «Вега» отправится в зону спецоперации из Новосибирска в декабре. Об этом на встрече с зампредседателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко сообщил первый зампредседателя Заксобрания НСО Андрей Панфёров.

Он пояснил, что по проекту «Народ и армия едины» РО РВИО привлекли 78 млн рублей пожертвований. На эту сумму закупили оборудование и имущество. Все это безвозмездно, отметил Панферов, передали в военные части 41 общевойсковой армии. Зампредседателя добавил, что при участии общества формируется и отряд «Вега».

– В декабре он убывает на территорию проведения специальной военной операции», – уточнил Андрей Панфёров.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в отряд завершили набор. Бойцы сейчас готовятся. Когда участники сдадут все нормативы, их отправят в зону СВО.

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