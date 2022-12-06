В Новосибирске не возбудили дело в отношении мужчины, спрятавшего детей от экс-супруги

Женщина привезла сыновей из Анапы в Новосибирск. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирские полицейские не стали возбуждать уголовное дело после жалобы матери двух сыновей. Напомним, что женщина привезла детей из Анапы на каникулы в столицу Сибири и отдала бабушке. Экс-супруг забрал сыновей себе и до сих пор не отдал.

- 6 ноября женщина написала заявление в полицию, и его передали в отдел полиции Октябрьского района. 21 ноября было принято решение об отказе в возбуждении дела из-за отсутствия административного правонарушения, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Также напомним, что женщина обращалась к уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежде Болтенко. Она взяла ситуацию на контроль.

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