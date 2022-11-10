То Анапа, то Алтай: в Новосибирске родители не могут поделить детей и увозят их друг от друга в разные регионы

Старшему сыну - 10, а младшему - 7 лет. Фото: предоставлено героиней публикации

37-летняя Алена* из Новосибирска обвиняет экс-супруга Михаила* в похищении сыновей, которым сейчас 7 и 10 лет. Как говорит женщина, сначала она увезла детей в Анапу на отдых, потом решила остаться там жить. Когда же они прилетели на каникулы к бабушке в Новосибирск, папа их забрал и решил не возвращать. Есть ли правые в этой истории, выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

«КИНУЛСЯ С НОЖОМ ПО ПЬЯНЕ»

Алена родилась в Бердске. В юности у нее уже был один неудачный брак, в котором появился старший сын. Сейчас ему 17 лет, он живет с бабушкой - мамой отца. Алена же создала новую семью, в 25 лет познакомилась с Михаилом.

- У нас быстро все завертелось. Начали жить вместе, переехали в Новосибирск. Я забеременела, сыграли свадьбу, - делится воспоминаниями с КП-Новосибирск Алена, бывшая жена Михаила. - Я родила Матвея*, а через 3 года - Семена*. Жили мы в квартире, которая была записана на свекровь.

Алена и ее сын. Фото: предоставлено героиней публикации

Алена говорит, что Михаил не работал. С детьми помогала его мама: то продукты принесет, то денег даст.

- Он постоянно где-то пропадал со своими друзьями, пил. Руку на меня поднимал несколько раз. В 2018 году Миша по пьяни кинулся на меня с ножом, и я забрала детей и подала на развод, - признается женщина.

Алена описывает своего бывшего супруга как полумаргинала, который не работал, а только лежал на диване и пил пиво. Однако все не совсем так. Парень был из весьма обеспеченной семьи. Отчим - владелец сети фастфуда в Новосибирске, мама занималась куплей-продажей недвижимости. Сын помогал ей в этом деле, за что и получал «зарплату». Сам Михаил говорит, что у него свое ИП, про которое он не хочет распространяться. Ирина же все это время работала и продолжает работать визажистом.

После развода она уехала в село к родственнице, но потом договорилась со свекровью и вернулась с мальчиками в прежнюю квартиру. Михаил, конечно, стал жить отдельно. Как говорит Алена, новую жилплощадь ему купила мама.

ПОЕЗДКА В АНАПУ

Первое время родители могли общаться на тему детей по-человечески. О том, что делить сыновей не будут, договорились сами. Михаил виделся с мальчиками, причем часто и когда захочет.

Этим летом Алена решила вместе с сыновьями отдохнуть на юге, в Анапе.

- Я предупредила Мишу. Он начал кричать на меня, что куда я поеду, там сейчас опасно, а вдруг дети утонут. Но мы все равно поехали. Он звонил старшему сыну, довел его до трясучки. Мы отключили телефон, - описывает события Алена. - Миша начал истерить, но когда он до нас дозвонился, мы уже были на юге.

Алена поставила экс-супруга перед фактом. Фото: предоставлено героиней публикации

Алена отправила нам скрины переписки с отцом детей: Михаил не стесняется в выражениях, слово «дура» - самое безобидное. Он говорит, что у его мамы стало плохо с сердцем, а потом намекает, что ситуация с увозом детей обязательно аукнется бывшей жене.

Мужчина был недоволен переездом. Фото: предоставлено героиней публикации

Через три дня отдыха Алене позвонил брат и сказал, что Михаил меняет в их квартире замки и больше ее туда не пустит. Женщина приняла кардинальное решение остаться жить в Анапе.

- Тут живет моя мама. Я с детьми обсудила ситуацию, они согласились. Сняла квартиру, устроила детей в школу, начала работать. Мой старший сын решил остаться в Новосибирске с бабушкой и помогать ей - сказал, ему так будет комфортнее, - говорит Алена.

Мужчина пытался поговорить с детьми. Фото: предоставлено героиней публикации

Перед 1 сентября Михаил сам приехал в Анапу. Пошел с детьми на линейку, гулял с сыновьями, посмотрел квартиру, где живет его экс-супруга.

- Миша снова завел разговор на тему, что надо возвращаться в Новосибирск. Я отказала, он уехал, а через полтора месяца позвонила свекровь и позвала на каникулы в Новосибирск, - продолжает женщина.

«ЗАБРАЛИ ДЕТЕЙ И ПЕРЕСТАЛИ БРАТЬ ТРУБКУ»

1 ноября Алена с мальчишками приземлилась в Толмачево. Матвея и Семена забрала к себе бабушка. Сначала она выходила на связь.

- Михаил сказал по телефону, что уехал с детьми на Алтай. Я удивилась и оценила этот порыв, - объясняет мама Матвея и Семена. - Но через несколько дней они все перестали брать трубку.

Женщина написала в полицию заявление с просьбой помочь вернуть детей.

- Никто ничего не делает - ни полиция, ни отдел ПДН. В опеку обращалась, но тоже никто ничего не делает. Из отдела ПДН недавно сообщили, что мои мальчики живут с папой в Новосибирске, конкретный адрес не назвали, - добавляет мама мальчиков.

Сегодня, 10 октября, Алена обратилась за помощью в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск связалась с Михаилом, чтобы узнать его позицию в этом конфликте.

- Я подал иск в суд на определение места жительства детей со мной. Они здесь, в Новосибирске, родились, росли, учились. Никто у нее детей не забирает, но ведь ей надо бежать! Жить там! Меня она не предупреждала о переезде, узнал все по факту. Обманывала меня, что скоро приедет, а по факту забрала документы детей из школы и устроила их в другое место, - рассказал КП-Новосибирск Михаил, отец детей. - Люди в разводе советуются, в какую школу детей перевести, а тут их выдернули из комфортных условий, мотаются по съемным квартирам.

- Детей возвращать будете?

- Я хочу определить место жительства детей со мной, чтобы она не могла передвигаться с ними куда захочет. Мне надо сыновей воспитать, я не хочу, чтобы они покалечились. Они живут сейчас со мной, я определил их в школу. Я ничего против бывшей жены не имею, я за детей. Запрещать общаться с ними я ей не буду - пусть общаются, я же не изверг. Это она не давала мне этого делать. Эти 5 месяцев были как в аду.

P. S.

«Комсомолка» не раз описывала подобные истории, когда родители после развода не могут определить, с кем должен остаться ребенок. Каждый тянет одеяло на себя. И часто ядром конфликта в этих историях является не желание жить с детьми, а взаимные обиды мамы и папы. Мы предлагаем обеим сторонам попробовать помириться или найти компромисс. Ведь только в этом случае дело выиграют не мама или папа, а дети.

* Имена изменены по этическим соображениям.

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