Новосибирцы стали жениться в два раза чаще с начала частичной мобилизации

С начала частичной мобилизации новосибирцы стали жениться в два раза чаще. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала частичной мобилизации новосибирцы стали жениться в два раза чаще. Статистику подготовили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

Так, в ноябре 2022 года узами брака себя связали 2 467 пар. А в аналогичный период прошлого года было заключено 1 229 браков.

В общей сложности в 2022 году в местных ЗАГСах расписали 20 643 пары. В 2021 году сибиряки заключили 17 879 браков.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о трех мобилизованных из Новосибирска, которые женились за тысячу километров на невестах в камуфляже.

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