В Новосибирской области растет заболеваемость ковидом и ОРВИ

Заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ растет в Новосибирской области.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ растет в Новосибирской области. Рост наблюдается третью неделю подряд.
Об эпидситуации на оперативном совещании в правительстве рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов. По его словам, за минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 675 новых случаев ковида. Это на 5,5% больше по сравнению с позапрошлой неделей.
Данные по гриппу и ОРВИ тоже не слишком оптимистичные. За минувшую неделю ОРВИ диагностировали у 24 250 жителей региона. Из них 16 385 человек – это жители Новосибирска.
Также за неделю в НСО выявили 21 случай гриппа, причем 20 – в Новосибирске. Как уточнил Александр Щербатов, все заболевшие не ставили прививку от гриппа.
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