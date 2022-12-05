За неделю грипп выявили еще у 20 жителей Новосибирска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ усугубилась в Новосибирске. Так, за неделю число зараженных увеличилось на 14%. В городе подтвердили еще 20 случаев гриппа. Данные на оперативном совещании в правительстве назвал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– В Новосибирской области за минувшую неделю выявили 24 250 случаев ОРВИ, 16 385 из них – в Новосибирске. Это на 14% больше в сравнении с прошлой неделей. В НСО за неделю выявили 21 случай гриппа, 20 – в Новосибирске. Все заболевшие не прививались от гриппа, – уточнил Щербатов.

Глава Роспотребнадзора напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер. Процент населения, поставивший прививку от гриппа, по данным Щербатова составляет 51%.

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