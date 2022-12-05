Объемы производства боевой экипировки выросли в Новосибирске

В Новосибирске выросли объемы производства боевой экипировки.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске выросли объемы производства боевой экипировки. Компания «Филлин» изготавливает средства индивидуальной бронезащиты для участников спецоперации.
Как ранее сообщали в правительстве, предприятие приняло участие в укомплектовании добровольческого батальона «Вега». Напомним, в конце ноября оперативная группа подразделения, состоящая из 15 человек, отбыла в зону СВО.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что бойцов снабжают качественной и удобной экипировкой. Региональное правительство активно оказывает поддержку расширяющемуся предприятию. Главная цель − продолжить увеличивать швейное производство и объемы выпуска продукции для военнослужащих.
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