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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:46

Объемы производства боевой экипировки выросли в Новосибирске

Выпуском бронезащиты занимается региональное предприятие
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске выросли объемы производства боевой экипировки.

В Новосибирске выросли объемы производства боевой экипировки.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске выросли объемы производства боевой экипировки. Компания «Филлин» изготавливает средства индивидуальной бронезащиты для участников спецоперации.

Как ранее сообщали в правительстве, предприятие приняло участие в укомплектовании добровольческого батальона «Вега». Напомним, в конце ноября оперативная группа подразделения, состоящая из 15 человек, отбыла в зону СВО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что бойцов снабжают качественной и удобной экипировкой. Региональное правительство активно оказывает поддержку расширяющемуся предприятию. Главная цель − продолжить увеличивать швейное производство и объемы выпуска продукции для военнослужащих.

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