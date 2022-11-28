Оперативная группа новосибирского батальона «Вега» отбыла в зону СВО

Оперативная группа из 15 человек добровольческого спецбатальона «Вега» отправилась в зону СВО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оперативная группа из 15 человек добровольческого спецбатальона «Вега» из Новосибирска отправилась в зону СВО. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил вице-спикер областного Заксобрания и руководитель подразделения Андрей Панферов.

— Оперативная группа из нашего штаба отправилась осмотреть места, где мы будем жить и в целом изучить обстановку на месте, — пояснил КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Группа выехала 4 дня назад и уже прибыла на место. В скором времени туда должны будут отправиться еще 35 человек, а основной состав батальона будет направлен в зону СВО, как и планировалось, в декабре. После того, как будут пройдены все этапы подготовки и обучения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрашивают о боге и проверяют биографию: как набирают мужчин в элитный батальон «Вега»

Вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов рассказал, кого не возьмут в элитный батальон «Вега» (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер