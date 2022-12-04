Сервис RUSSPASS опубликовал цифровой гид по новогоднему Новосибирску

Полная программа Новогодней столицы появилась на сайте. Фото: RUSSPASS.

Туристический сервис RUSSPASS выпустил цифровой путеводитель по новогоднему Новосибирску.

— В этом году Новосибирску присвоен статус столицы Нового года. Присоединяйтесь к съезду Дедов Морозов, прокатитесь на самом длинном катке страны, окунитесь в атмосферу волшебства и загадайте самые сокровенные желания в сердце Сибири! — сказано в путеводителе на сайте.

Гостям Новосибирска предлагают прогуляться по украшенному иллюминацией центру города, поучаствовать в шествии Дедов Морозов, покататься на самом длинном катке мира, а после Нового года — на экскурсионном автобусе по всем знаковым местам Новосибирска.

С 2 по 6 января туристов зовут полепить снежных баб на Михайловской набережной, а 7 января — послушать там же колокольный звон от звонарей по всей России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодняя столица России зажглась: 15 фото, в которых невозможно узнать серый Новосибирск

В Новосибирске стартовала программа Новогодней столицы России (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер