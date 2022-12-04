В Новосибирск на предстоящей неделе придет штормовой ветер

Готовьтесь к грядущим метелям. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирск ближе к концу следующей неделе придет штормовой ветер. Об этом сообщает погодный сервис Gismeteo.ru.

— На неделе с 5 по 11 декабря с каждым днем будет усиливаться ветер. В понедельник-среду его максимальная скорость будет не более 2-7 метров в секунду, а к четвергу она увеличится до 7 метров в секунду. В пятницу и субботу его порывы достигнут 15 метров в секунду, — сообщает сайт Gismeteo.ru.

Напомним, ранее синоптики давали неутешительный прогноз по температуре для Новосибирской области. В городах и селах региона ночью будет гораздо холоднее, чем в самом Новосибирске, столбик термометра будет показывать -30 градусов как минимум до 7 декабря.

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