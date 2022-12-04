В Новосибирской области 30-градусные морозы сохранятся до 7 декабря

Сильные ночные морозы уйдут нескоро.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области сильные морозы не собираются отступать. По прогнозам синоптиков, по ночам температура будет до 7 декабря стабильно держаться в районе около. -30 градусов.
— 5 декабря столбик термометра покажет -18…-23, местами -31 градус. 6 декабря — от -20…-25 до -31 градуса. Ночью в понедельник выпадет снег, днем будет преимущественно без осадков. Во вторник снегопадов не ожидается. Скорость ветра составит около 2-7 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Напомним, днем 4 декабря метеорологи передавали температуру около -16…-18 градусов, а ночью — около -21…-23. День будет пасмурный, однако без осадков.
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