В Новосибирске бейсджампер спрыгнул с 25-этажки с парашютом

Экстремал благополучно приземлился, хотя едва не налетел на провода. Фото: кадр из видео.

Жителей Новосибирска удивил бейсджампер, который решил попарить с парашютом над Академгородком. Точкой, откуда начать полет, он выбрал крышу 25-этажки на улице Иванова, 8.

Приземление экстремала попало на камеру домофона. Для новосибирца все закончилось хорошо, хотя он мог налететь на провода ЛЭП.

Напомним, это не первый случай бейсджампинга в Новосибирске. В сентябре 2022 года еще один смельчак из Первомайского района спрыгнул с парашютом с 25-этажки микрорайона «Весенний» и приземлился во дворе дома.

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