Экстремал прыгнул с парашютом во дворе жилого дома в Первомайском районе Новосибирска

Новосибирцы заметили экстремала, прыгнувшего с парашютом во дворе жилого дома. Фото: стоп-кадры / Моя Первомайка.
В Первомайском районе Новосибирска экстремал прыгнул с парашютом и приземлился почти на территории двора жилых домов. Инцидент произошел в ЖК «Сокольники» на улице Ошанина.
Очевидцы прислали видео в группу «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях местные жители отметили, что видели похожего парашютиста, который с экипировкой прыгнул с крыши 25-этажного дома в микрорайоне «Весенний».
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мужчина прыгнул с моста в Обь, чтобы протрезветь, а потом сам вышел к спасателям.
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