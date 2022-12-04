В полиции начали проверку инцидента, когда зоозащитница избила поводком мальчика

Мальчик получил травмы из-за того, что соседка избила его. Фото: предоставлено родителями ребенка.

В полиции начали проверку после того, как зоозащитница избила поводком 11-летнего мальчика, который якобы дразнил бездомных собак. Инцидент произошел на жилмассиве Просторный, где уже два года бродячие псы не дают покоя жителям.

— Данные, поступившие из СМИ, зарегистрированы. проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Напомним, со слов родителей мальчика, женщина избила их сына в начале февраля 2022 года, после чего они написали заявление в полицию и зафиксировали травмы, однако расследование не сдвинулось с мертвой точки. От этих же собак пострадал и другой мальчик — у него прокушена кожа на пятке.

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