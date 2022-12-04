Первые метеоры начнут пролетать уже 4 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года небо над Новосибирском осветит мощный метеорный поток Геминиды. Он начнется 4 декабря, а максимум придется на 15 декабря.

— Геминиды из созвездия Близнецов — самый мощный метеорный поток в году. В час на небе может пролететь до 200 метеоров. Это почти вдвое больше, чем августовский поток Персеиды, — сообщили в Большом Новосибирском планетарии.

Звездопад в этом году лучше всего наблюдать в 3 часа ночи. Созвездие Близнецов за ночь с 14 на 15 декабря переместиться по небу с востока на юг — с этого направления и будут выходить метеоры. Но, несмотря на их обильность, разглядеть все «падающие звезды» помешает яркий свет убывающей Луны.

Завершатся Геминиды 18 декабря. Напомним, в прошлом месяце новосибирцы могли наблюдать еще один звездопад — метеорный поток Леониды.

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