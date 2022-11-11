Метеорный поток Леониды достигнет пика 18 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 ноября в небе над Новосибирском пройдет пик метеорного потока Леониды. В час можно будет увидеть до 15 метеоров.

— Это метеорный поток из созвездия Льва, порожденный твердыми частицами из хвоста трех-километровой кометы Темпеля — Туттля. Исторически этот метеорный поток иногда знамено-вался обильными звездопадами. Чтобы наблюдать «падающие звезды» придется проявить терпение, ведь созвездие Льва высоко поднимется в небо лишь к утру, — рассказали в Большом Новосибирском планетарии.

В этом году с метеорами будет соперничать Луна, которая появится на небосклоне как раз после полуночи. Яркий свет месяца затмит многие «падающие звезды». Но метеорный поток, уже не такой интенсивный, можно будет наблюдать до 30 ноября. В последующие дни луна будет вос-ходить и убывать позже .

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