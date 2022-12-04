Пасмурная погода в Новосибирске принесет с собой морозы до – 25 градусов

В Новосибирск снова пришли морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В воскресенье, 4 декабря, в Новосибирске ожидается морозная и пасмурная погода со слабым ветром. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Температура воздуха до – 18 градусов днем и до – 25 градусов ночью в отдельных районах. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах гололедица, – предупреждают метеорологи.

Напомним, до 5 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение. В воздухе зафиксировали превышение допустимой нормы вредных для здоровья веществ.

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