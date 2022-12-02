Режим «черного неба» продлится до понедельника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в третий раз продлили режим неблагоприятных метеоусловий. До этого режим «черного неба» должен был завершиться 28 ноября, потом — 2 декабря.

— Режим неблагоприятный метеоусловий продлен с 18:00 2 декабря до 17:00 5 декабря, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По сообщению синоптиков, погодные условия будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. Общей уровень загрязнения в Новосибирске ожидается повышенный — НМУ первой степени опасности.

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