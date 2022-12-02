Режим «черного неба» продлится до понедельника.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске в третий раз продлили режим неблагоприятных метеоусловий. До этого режим «черного неба» должен был завершиться 28 ноября, потом — 2 декабря.
— Режим неблагоприятный метеоусловий продлен с 18:00 2 декабря до 17:00 5 декабря, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
По сообщению синоптиков, погодные условия будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. Общей уровень загрязнения в Новосибирске ожидается повышенный — НМУ первой степени опасности.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер