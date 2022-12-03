Учителя биологии из сельской школы под Новосибирском повторно уволили после восстановления через суд

В школе под Новосибирском учителя уволили дважды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учительницу биологии и инспектора по кадрам на полставки из школы в селе Криводановка Марину Дашкову повторно уволили после восстановления через суд. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

Приказ об увольнении Марина получила еще в марте в связи двумя выговорами от директора и «неисполнением трудовых обязанностей». Не согласившись с этим, учитель подала судебный иск о признании незаконными выговоров и увольнения.

В середине ноября исковое заявление было удовлетворено. Привлечение к дисциплинарной ответственности признали незаконным, и Марину должны были восстановить на работе.

– Мною было написано заявление о предоставлении документов о моем восстановлении. Ответ до сих пор не получен. 2 декабря я получила уведомление о предстоящем увольнении в связи с тем, что возьмут основного сотрудника на должность инспектора по кадрам, – уточнила КП-Новосибирск учительница.

Однако, судя по документам, директор отправлял в суд пояснение, что эта должность была сокращена, как единица из штатного расписания. На 1 сентября 2022 года было введено новое штатное расписание, без должности инспектора по кадрам.

Директор школы, в свою очередь, отмечает, что Марина Дашкова слишком часто продлевает отпуск и берет больничные.

– Начиная с нового учебного года, Марина Викторовна была всего два дня на работе, – заявил директор в соцсетях, отметив, что ждет ее на работе как учителя биологии.

КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

Напомним, ранее в школе под Новосибирском девочка прорвала руку на перемене ручкой от внезапно открывшейся двери.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber