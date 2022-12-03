В школе под Новосибирском 11-летняя ученица прорвала руку до мяса дверной ручкой

В школе под Новосибирском ученица прорвала руку дверной ручкой. Фото: Инцидент Новосибирск.

В Новосибирской области школьница прорвала руку дверной ручкой, пока шла по коридору на перемене. ЧП произошло 25 ноября в школе села Кыштовка.

Как сообщила мама пострадавшей в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», из-за неожиданно открывшейся двери ручка вонзилась в тело. Девочка получила рваную рану правого предплечья.

Женщина обратилась в полицию с заявлением. Ее дочь все еще находится в больнице, швы еще не зажили. Судмедэкспертизу проведут позже.

Пока, по словам матери пострадавшей, инспекторы ПДН планируют отказать в возбуждении уголовного дела из-за недостаточной степени подтверждения. Тем временем в школе поменяли дверные ручки только спустя неделю, 3 декабря.

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