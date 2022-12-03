Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде под Новосибирском

В ДТП с поездом под Новосибирском ни водитель, ни машинист не получили травм. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по НСО / Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В субботу, 3 декабря, тепловой поезд въехал в иномарку, вставшую у него на пути. В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области раскрыли подробности утреннего ДТП.

За рулем кроссовера Kia Sportage находился 56-летний водитель. Он проехал на железнодорожный переезд, несмотря на звуковые и световые предупреждающие сигналы от машиниста тепловоза.

После аварии водителя иномарки увезли в больницу. На данный момент установлено, что оба участника ДТП отделались шоком.

В полиции и транспортной прокуратуре проводят проверку по факту аварии.

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