Поезд на полном ходу врезался в иномарку на переезде под Новосибирском

Под Новосибирском товарный поезд на ходу снес автомобиль. Фото: АСТ-54.

В субботу, 3 декабря, в деревне Евсино Искитимского района произошло жесткое ДТП. Поезд на полной скорости снес кроссовер Kia Sportage.

Авария произошла на железнодорожном переезде. Машинист, пытаясь затормозить, протащил автомобиль по путям.

Как сообщают очевидцы в группе «АСТ-54», водитель легкового автомобиля не получил серьезных травм. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточняют информацию о происшествии.

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