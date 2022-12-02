Житель Бердска погиб в ходе спецоперации на Украине

Военнослужащий погиб 12 ноября. Фото: администрация города Бердска

В ходе спецоперации на Украине погиб бердчанин Александр Попов. Об этом сообщили в администрации города.

Военнослужащего не стало 12 ноября. Лейтенант скончался в возрасте 23 лет. Известно, что Александр командовал взводом.

Сибиряк окончил НВВКУ летом 2022 года. После этого он отправился на спецоперацию. При выполнении боевой задачи Александр получил смертельное ранение.

− Выражаем глубокие соболезнования маме Героя – Елене Михайловне, родным и близким. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества, − написано на сайте администрации.

Церемония прощания с героем состоится 3 декабря в Кафедральном соборе Преображения Господня. Адрес – Бердск, улица Максима Горького, 44.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирский депутат Сергей Голиков погиб в зоне СВО.

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