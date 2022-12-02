Житель Бердска погиб в ходе спецоперации на Украине

Военнослужащий погиб 12 ноября. Фото: администрация города Бердска
В ходе спецоперации на Украине погиб бердчанин Александр Попов. Об этом сообщили в администрации города.
Военнослужащего не стало 12 ноября. Лейтенант скончался в возрасте 23 лет. Известно, что Александр командовал взводом.
Сибиряк окончил НВВКУ летом 2022 года. После этого он отправился на спецоперацию. При выполнении боевой задачи Александр получил смертельное ранение.
− Выражаем глубокие соболезнования маме Героя – Елене Михайловне, родным и близким. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества, − написано на сайте администрации.
Церемония прощания с героем состоится 3 декабря в Кафедральном соборе Преображения Господня. Адрес – Бердск, улица Максима Горького, 44.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирский депутат Сергей Голиков погиб в зоне СВО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер