Новосибирский депутат Сергей Голиков погиб в зоне СВО

Сибиряка не стало в возрасте 37 лет.
Фото: Александр ГЛУЗ
Депутат Совета депутатов Решетовского сельсовета НСО Сергей Голиков погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили на сайте Новосибирской областной организации КПРФ.
Сибиряка не стало в возрасте 37 лет. У Сергея остались жена и двое детей.
В зону СВО Голиков отправился в мае 2022 года. Поехал он туда как доброволец. 27 ноября депутат погиб.
− Похоронят бойца в Сургуте, откуда он родом, − уточнили в КПРФ.
В партии отметили, что новосибирец был честным, добросовестным и прямолинейным человеком.
Ранее о смерти Сергея Голикова сообщили в администрация Решетовского сельсовета.
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