Новосибирский депутат Сергей Голиков погиб в зоне СВО

Сибиряка не стало в возрасте 37 лет. Фото: Александр ГЛУЗ

Депутат Совета депутатов Решетовского сельсовета НСО Сергей Голиков погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили на сайте Новосибирской областной организации КПРФ.

Сибиряка не стало в возрасте 37 лет. У Сергея остались жена и двое детей.

В зону СВО Голиков отправился в мае 2022 года. Поехал он туда как доброволец. 27 ноября депутат погиб.

− Похоронят бойца в Сургуте, откуда он родом, − уточнили в КПРФ.

В партии отметили, что новосибирец был честным, добросовестным и прямолинейным человеком.

Ранее о смерти Сергея Голикова сообщили в администрация Решетовского сельсовета.

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